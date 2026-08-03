Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.
— Что было в моменте с пенальти?
— Такое бывает. В футболе случаются ошибки. Нужно будет учитывать этот момент в будущем. Я делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду. Главное, что мы показали реакцию.
— Своим голом ты показал реакцию?
— Да. Но я бы это не связывал. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я рад, что забил. Матч непростой, соперник непростой. Это был непростой выезд, — сказал Ву.