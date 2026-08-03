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Ву о пенальти «Ахмата»: «Делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал, почему тронул мяч рукой на 3-й минуте матча Альфа-Банк РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый.

— Что было в моменте с пенальти?

— Такое бывает. В футболе случаются ошибки. Нужно будет учитывать этот момент в будущем. Я делаю так на тренировках: поправляю мяч рукой. Буду иметь это в виду. Главное, что мы показали реакцию.

— Своим голом ты показал реакцию?

— Да. Но я бы это не связывал. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я рад, что забил. Матч непростой, соперник непростой. Это был непростой выезд, — сказал Ву.

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