Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: «Наступ был на край бутсы и не повлиял на продвижение спартаковца. Момент — 50 на 50»

Но, опять же, это не 100-процентный момент, тут 50 на 50. Я поддержу арбитра, но если ЭСК посчитает иначе, то, скорее всего, тоже будут правы. Политика ВАР изначально была именно в этом: решает арбитр в поле, и вмешиваться по любому поводу не надо", — сказал Федотов.