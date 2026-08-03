Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.25
П2
3.43
Футбол. Первая лига
19:30
Велес
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.30
П2
2.05
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нижний Новгород
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Факел
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Милан» интересуется Соуле и Браимом. Хавбек «Реала» был в аренде у «россонери» 3 года

«Милан» продолжает поиск атакующего полузащитника.

Источник: Спортс‘’

После срыва трансфера Константиноса Карецаса, перешедшего из «Генка» в дортмундскую «Боруссию», «россонери» интересуются не только хавбеком «Арсенала» Итаном Нванери, но и Матиасом Соуле из «Ромы» и полузащитником «Реала» Браимом Диасом, сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.

Браим уже выступал за «Милан» на правах аренды на протяжении трех сезонов — с 2020 по 2023 год.

За 27-летним игроком сборной Марокко следил и «Ювентус», но в итоге подписал форварда «Байера» Керима Алайбеговича.