«Милан» интересуется Соуле и Браимом. Хавбек «Реала» был в аренде у «россонери» 3 года

После срыва трансфера Константиноса Карецаса, перешедшего из «Генка» в дортмундскую «Боруссию», «россонери» интересуются не только хавбеком «Арсенала» Итаном Нванери, но и Матиасом Соуле из «Ромы» и полузащитником «Реала» Браимом Диасом, сообщает Сalciomercato со ссылкой на Corriere della Sera.
Браим уже выступал за «Милан» на правах аренды на протяжении трех сезонов — с 2020 по 2023 год.
За 27-летним игроком сборной Марокко следил и «Ювентус», но в итоге подписал форварда «Байера» Керима Алайбеговича.