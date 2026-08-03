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Алаев о Дзюбе: «Лицо, амбассадор и символ РПЛ. Не хотелось бы, чтобы он заканчивал карьеру»

Президент Альфа-Банк РПЛ Александр Алаев надеется, что Артем Дзюба продолжит карьеру в одном из клубов лиги.

Источник: Спортс‘’

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.

— В последнее время активно обсуждается будущее Артема Дзюбы, он пока без команды. Вы бы хотели продолжения карьеры Артема в РПЛ?

— Дзюба — это лицо, амбассадор и символ РПЛ благодаря своим рекордам и харизме. Поэтому, конечно, мне бы не хотелось, чтобы он заканчивал карьеру.

У него точно еще есть возможность проявить себя на высоком уровне. Поэтому, наверное, сейчас идут переговоры. Трансферное окно еще открыто. Мне бы лично очень хотелось, чтобы он остался в РПЛ, — сказал Алаев.

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