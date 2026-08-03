Дзюба о любви к теннису: «Маленьким смотрел матчи Федерера. Все удивляются, что у меня получаются подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел»

Напомним, Дзюба участвует в турнире по медийному теннису Лига Ставок Теннисный клуб. В турнире принимают участие известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Они выступают в паре с профессиональными теннисистами. 37-летний нападающий играет с теннисисткой Дарьей Назаркиной.
— Ты был очень рад, когда тебя сюда позвали. Откуда любовь к теннису?
— Из-за Роджера Федерера. Маленьким смотрел «Евроспорт». Когда пришел играть, все удивлялись, что у меня получается подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел. Просто люблю теннис.
— Самый крутой соперник, которого ты обыгрывал?
— Тренеров каких-то теннисных клубов. Это было круто. С Кареном Хачановым в паре обыграли двух тренеров, — сказал Дзюба.