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Дзюба о любви к теннису: «Маленьким смотрел матчи Федерера. Все удивляются, что у меня получаются подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел»

Бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Артем Дзюба рассказал о своей любви к теннису.

Источник: Спортс‘’

Напомним, Дзюба участвует в турнире по медийному теннису Лига Ставок Теннисный клуб. В турнире принимают участие известные представители спорта, шоу-бизнеса и медиа. Они выступают в паре с профессиональными теннисистами. 37-летний нападающий играет с теннисисткой Дарьей Назаркиной.

— Ты был очень рад, когда тебя сюда позвали. Откуда любовь к теннису?

— Из-за Роджера Федерера. Маленьким смотрел «Евроспорт». Когда пришел играть, все удивлялись, что у меня получается подача, все элементы, хотя я ни одной тренировки не провел. Просто люблю теннис.

— Самый крутой соперник, которого ты обыгрывал?

— Тренеров каких-то теннисных клубов. Это было круто. С Кареном Хачановым в паре обыграли двух тренеров, — сказал Дзюба.

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