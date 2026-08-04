Виталий Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдет. Но для себя он не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока»

Думаю, Дзюба для себя не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока. Ему хочется поиграть на высшем уровне, забивать голы. Не уверен, что именно сейчас Артем пойдет в Медиалигу. У него ещё есть месяц, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Он еще способен приносить пользу. Пока есть здоровье и желание, надо выступать.