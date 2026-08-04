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Виталий Дьяков: «Дзюбе понравится в Медиалиге, если он туда пойдет. Но для себя он не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока»

Бывший защитник «Ростова», «Динамо» и «БроукБойз» Виталий Дьяков считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы найти себя в медийном футболе после завершения профессиональной карьеры.

Источник: Спортс‘’

Ранее президент медиафутбольного клуба «10» Азамат Мусагалиев рассказал о переговорах с Дзюбой.

"В том числе я, как и многие футболисты, пошел продолжать играть в WINLINE Медиалигу для поддержания формы. Финансы там не на уровне РПЛ, хотя есть команды, где платят неплохо. Но деньги там не на первом месте. Есть классная атмосфера, матчи, где много болельщиков, игры порой проводятся на стадионах чемпионата мира.

Думаю, Дзюба для себя не закрыл историю профессионального футбола, не убил в себе игрока. Ему хочется поиграть на высшем уровне, забивать голы. Не уверен, что именно сейчас Артем пойдет в Медиалигу. У него ещё есть месяц, чтобы подписать контракт с клубом РПЛ. Он еще способен приносить пользу. Пока есть здоровье и желание, надо выступать.

Если Дзюба захочет после окончания карьеры ещё поиграть, то он может продолжить в Медиалиге. Он успеет попасть туда без проблем и в следующем году. Федя Смолов играет за медийную команду. Атмосфера классная, медийные люди любят быть под прицелом камер. Да, бывают неприятные истории с разборками. Но если Артем захочет в Медиалигу, ему это понравится", — сказал Дьяков.

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