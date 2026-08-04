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Джорджина показала фигуру после того, как ее назвали «толстой»: «Кто решает, какое тело “идеально”? Криштиану сказал, что я идеальная женщина с прекрасной фигурой»

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ответила на критические замечания по поводу ее фигуры.

Источник: Спортс‘’

Девушка ранее публиковала кадры из отпуска с Роналду и детьми. В соцсетях осудили фигуру Джорджины, назвали спутницу футболиста «толстой».

"Мое тело продолжит меняться, как меняется женское тело. И я надеюсь, что это будет длиться много лет, потому что это значит, что я жива.

Я мать шестерых замечательных детей, трое из которых — девочки, которые однажды станут замечательными женщинами. И если есть что-то, чему я хочу их научить — вместе с Кришем, которым я горжусь за ценности, которые он воплощает как отец и как мужчина, — так это тому, что ценность человека никогда не должна зависеть от его внешности или мнения незнакомцев. Эта небольшая доза позитивной психологии, которую я стараюсь давать им каждый день, также помогает мне оставаться на земле в этом мире, полном фантазий.

В последние несколько дней я видела самые разные комментарии к моим фотографиям на лодке. Некоторые комментируют мою фигуру, другие защищают меня… Я говорила об этом с Кришем и сказала ему: «Я беспокоюсь, что меня теперь называют толстой, потому что я зарабатываю на жизнь своим имиджем». И он ответил: «Ты живешь не за счет своего образа. Ты живешь за счет того, кто ты есть. Идеальная женщина. Красивая, с прекрасной фигурой, мать, хороший человек, успешная и живущая с любовью. Чего еще можно желать? Это нормально, когда тебе завидуют».

И мы с ним говорим о многом другом. Иногда всем нам нужен кто-то, кто напомнит нам о том, что действительно важно.

Забавно, но это происходит каждое лето. Каждый год мое тело снова попадает в заголовки новостей. Я спрашиваю себя: где же стандарт? Кто решает, какое тело «идеально»? Неужели мы до сих пор думаем, что счастье зависит от размера? Я занимаюсь спортом, потому что это делает меня счастливой, потому что я увлечена этим, потому что этот час в спортзале — один из лучших моментов моего дня. Он дает мне здоровье, душевное спокойствие, дисциплину, энергию и благополучие. Сбросить вес никогда не было проблемой; это всегда был способ заботиться о себе.

Я люблю свои формы. Я люблю свободу жить в том теле, которое я выбираю. В теле, которое меня поддерживает, которое позволило мне принимать жизнь, создавать ее, падать и снова подниматься. В теле, которое заслуживает уважения, любви и благодарности во всех его проявлениях.

Для меня настоящий успех никогда не заключался в том, чтобы соответствовать какому-то стандарту, никто не знает, кто его придумал. Настоящий успех — это жить в мире. Окружать себя людьми, которых я люблю. Наслаждаться общением с семьей и друзьями. Заботиться о своем здоровье. Смеяться. Учиться. Жить. И это все", — написала аргентинско-испанская модель, предприниматель и инфлюэнсер.

Ранее сообщалось, что свадьба 41-летнего Роналду и 32-летней Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace. Португалец пригласил бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. В списке гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.