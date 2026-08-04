Джорджина показала фигуру после того, как ее назвали «толстой»: «Кто решает, какое тело “идеально”? Криштиану сказал, что я идеальная женщина с прекрасной фигурой»

Забавно, но это происходит каждое лето. Каждый год мое тело снова попадает в заголовки новостей. Я спрашиваю себя: где же стандарт? Кто решает, какое тело «идеально»? Неужели мы до сих пор думаем, что счастье зависит от размера? Я занимаюсь спортом, потому что это делает меня счастливой, потому что я увлечена этим, потому что этот час в спортзале — один из лучших моментов моего дня. Он дает мне здоровье, душевное спокойствие, дисциплину, энергию и благополучие. Сбросить вес никогда не было проблемой; это всегда был способ заботиться о себе.