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«Моя любовь ❤️». Роналду — Джорджине после критики ее фигуры. Жены Месси и Каземиро поддержали невесту Криштиану

Криштиану Роналду и жена Лионеля Месси поддержали Джорджину Родригес после того, как ее назвали «толстой» из-за фотографий из отпуска.

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии написала сегодня: «Кто решает, какое тело “идеально”? Криштиану сказал, что я идеальная женщина с прекрасной фигурой».

Под этим постом Роналду оставил такой комментарий: «Моя любовь ❤️».

Антонелла Рокуццо, жена форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Месси, оставила эмодзи: «???». Как и жена полузащитника клуба из Майами и сборной Бразилии Каземиро — Анна-Мариана Каземиро: «????????».

Ранее сообщалось, что свадьба 41-летнего Роналду и 32-летней Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace. Португалец пригласил бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. В списке гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.