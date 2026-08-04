«Моя любовь ❤️». Роналду — Джорджине после критики ее фигуры. Жены Месси и Каземиро поддержали невесту Криштиану

Ранее сообщалось, что свадьба 41-летнего Роналду и 32-летней Джорджины пройдет в следующие выходные на Мадейре. Пара поженится в соборе Фуншала и отправится на вечеринку в 5-звездочный отель Savoy Palace. Португалец пригласил бывших чемпионов UFC Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. В списке гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.