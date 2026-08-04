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Фанат «Акрона» — Бокоеву: «Ростов» сраный обыграть не можете — #####, вы серьезно? Дзюба был — ### с ним, вы не били по воротам. Сейчас вам че, #####, мешает? Вы ч

Защитнику «Акрона» Марату Бокоеву пришлось столкнуться с негодованием болельщиков после третьего поражения подряд — от «Ростова» (0:4) в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс‘’

«Марат, ##### (блин — Спортс»), вы че творите?! Вы, сука, не первый день в команде. Вы, ##### (блин — Спортс«), отдаете… Вы три гола себе привезли, три, ##### (блин — Спортс»)! В каждой игре по голу, вы серьезно? Вы можете лучше, мы же знаем.

С «Зенитом» — понятно, обосрались, ##### (блин — Спортс«), испугались. “Ростов” сраный обыграть не можете — ##### (блин — Спортс»), вы серьезно? Сука, вы даже вторым составом играете, мы все понимаем. Но вы по воротам бить будете когда-нибудь или нет?

До этого Дзюба был — ### (хрен — Спортс«) с ним, вы не били по воротам. Сейчас вам че, ##### (блин — Спортс»), мешает? Вы че творите, ##### (блин — Спортс«)? Мы для вас, ##### (блин — Спортс»), сука, ходим.

Не будут ходить больше. Вот эти вот трибуны вы пустые видите? Никто не будет ходить, если вы будете вот так играть.

Вы не хотите, что ли, ##### (блин — Спортс«), здесь оставаться? За эту эмблему не хотите играть? Понятно, вам пофиг, вы сегодня здесь, завтра из вас здесь никого нет. Но мы-то здесь остаемся. Вы, сука, ради нас поиграйте, пожалуйста», — заявил фанат.

В ответ Бокоев заверил болельщика, что команде небезразлично происходящее, а сам он понимает переживания зрителей.