Фанат «Акрона» — Бокоеву: «Ростов» сраный обыграть не можете — #####, вы серьезно? Дзюба был — ### с ним, вы не били по воротам. Сейчас вам че, #####, мешает? Вы ч

Вы не хотите, что ли, ##### (блин — Спортс«), здесь оставаться? За эту эмблему не хотите играть? Понятно, вам пофиг, вы сегодня здесь, завтра из вас здесь никого нет. Но мы-то здесь остаемся. Вы, сука, ради нас поиграйте, пожалуйста», — заявил фанат.