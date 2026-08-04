Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ларн
0
:
Иберия 1999
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.20
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Эгнатия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Динамо З
2
:
Жальгирис К
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
0
:
НЕК Неймеген
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.10
П2
5.37
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Юнион
2
:
Буде-Глимт
2
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.62
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Спарта П
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
6.75
X
3.50
П2
1.64
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
0
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
4.60
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Левски
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
1.77
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева
1
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.80
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мьельбю
1
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арарат-Армения
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ауда
1
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Родина
5
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
0
:
Ростов
4
П1
X
П2

Пономарев про Дзюбу и 85 штрафов за нарушения ПДД: «Он что, всевышний? Мог разбиться сам, покалечить людей. Это недопустимо — надо отобрать права на год»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев призвал лишить нападающего Артема Дзюбу водительских прав за нарушения правил.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что 37-летний футболист получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них, долг форварда — 13 тысяч рублей.

"Это абсолютное хулиганство на дороге. Он должен не только заплатить штрафы, но его нужно лишить прав на какое-то время, потому что это очень опасно.

Кем бы он ни был, он что, решил, что он всевышний? Он мог разбиться сам, мог покалечить других людей. Это недопустимо. Так что здесь он не прав, и я за то, чтобы у него отобрали права на год", — сказал Пономарев.