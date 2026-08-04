Пономарев про Дзюбу и 85 штрафов за нарушения ПДД: «Он что, всевышний? Мог разбиться сам, покалечить людей. Это недопустимо — надо отобрать права на год»

Ранее стало известно, что 37-летний футболист получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них, долг форварда — 13 тысяч рублей.
"Это абсолютное хулиганство на дороге. Он должен не только заплатить штрафы, но его нужно лишить прав на какое-то время, потому что это очень опасно.
Кем бы он ни был, он что, решил, что он всевышний? Он мог разбиться сам, мог покалечить других людей. Это недопустимо. Так что здесь он не прав, и я за то, чтобы у него отобрали права на год", — сказал Пономарев.