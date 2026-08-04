Гусев про Овечкина, назвавшего его любимым игроком в истории «Динамо»: «Приятно. Считаю Александра одним из сильнейших хоккеистов в мире. Даже сильнейшим, думаю»

Хоккеист ранее назвал Гусева любимым футболистом в истории «Динамо».
"Когда это говорит такой великий хоккеист, конечно, приятно. Не буду лукавить.
Я и сам считаю Александра одним из сильнейших хоккеистов в мире. Думаю, даже сильнейшим. Поэтому мне было приятно услышать такое от него", — заявил Ролан Гусев.
Гусев выступал за «Динамо» с 1996 по 2002 год. В его активе 161 матч во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и отдал 28 результативных передач.
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