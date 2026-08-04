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У «Локомотива» два поражения и ничья на старте сезона

«Локомотив» по-прежнему не одержал ни одной победы в этом сезоне.

Источник: Спортс‘’

Команда Михаила Галактионова не сумела по пенальти обыграть ЦСКА в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России. Игровое время завершилось со счетом 1:1, серия 11-метровых — 4:5.

В первых двух матчах сезона железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и уступили «Динамо» Махачкала (1:2) в РПЛ.

8 августа «Локомотив» встретится с «Акроном» в чемпионате.

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