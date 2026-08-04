Бориско отразил пенальти в серии с «Локомотивом». Вратарь впервые сыграл за ЦСКА

Игровое время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти новичок армейцев отразил 5-й удар железнодорожников — его исполнил Александр Сильянов.
Бориско присоединился к ЦСКА в конце июля. Сегодняшний матч стал для него дебютным в составе московского клуба.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше