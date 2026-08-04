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Бориско отразил пенальти в серии с «Локомотивом». Вратарь впервые сыграл за ЦСКА

Максим Бориско внес решающий вклад в победу ЦСКА над «Локомотивом» в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс‘’

Игровое время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти новичок армейцев отразил 5-й удар железнодорожников — его исполнил Александр Сильянов.

Бориско присоединился к ЦСКА в конце июля. Сегодняшний матч стал для него дебютным в составе московского клуба.

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