У ЦСКА при Игдисамове 4 победы, ничья и поражение от «Спартака»

Российский специалист возглавил команду в конце прошлого сезона. Под его руководством она сперва уступила «Спартаку» в FONBET Кубке России, а затем победила «Пари НН» и «Локомотив».
В новом сезоне армейцы в чемпионате обыграли «Балтику» и сыграли вничью с «Крыльями Советов», а в Кубке по пенальти нанесли поражение "Локомотиву.
8 августа ЦСКА встретится в РПЛ с «Ростовом».
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше