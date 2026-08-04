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Мостовой о Слуцком: «Из всех команд выгоняют. В “Акрон” назначьте, через 2−3 месяца уберут. Семак тоже брал титулы, думаете с “Зенитом” другой не взял бы? В Голландии, что&nb

Бывшие футболисты «Спартака» Александр Мостовой и Александр Бубнов раскритиковали бывшего тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

Игорь Кытманов: Слуцкий у нас был в «Коммент. Шоу».

Александр Мостовой: Да ладно? Елки-палки, кого вы зовете, зачем? Он ведь сейчас везде будет появляться, да?

Александр Бубнов: Конечно.

Александр Мостовой: Я уже давно говорил, что его уволят из «Шанхая». Уже и уволили. Если вы хотите что-то узнать, спрашивайте Мостового. Про Нагельсманна я что сказал перед чемпионатом мира?

Александр Бубнов: Уже начал Губерниев, советник, блин, министра спорта: Слуцкому надо срочно искать работу. Потом Семин, не ожидал такого от Юрия Павловича, говорит: это элитный тренер российского футбола. Колосков вылез, говорит: у нас нет тренеров уровня Слуцкого.

Александр Мостовой: Кошмар!

Александр Бубнов: А я думаю: Семак, Черчесов. Черчесову, представляете, каково это слышать? Карпину в сборной, Галактионову.

Игорь Кытманов: Так вы же Карпина критиковали!

Александр Бубнов: Ну все равно, блин, по сравнению со Слуцким он красавец. А сколько еще ждут без работы в Первой лиге? А мы без Слуцкого жить не можем!

Александр Мостовой: Его же из всех команд выгоняют.

Игорь Кытманов: Чемпион России, обладатель Кубка России, Суперкубка.

Александр Мостовой: Так это в России! В России, Игорь!

Игорь Кытманов: А в Китае? Двукратный обладатель Суперкубка.

Александр Мостовой: Суперкубок — это одна игра! Это же не чемпионат. И у меня тоже есть Суперкубок, в Португалии. Только я про него не вспоминаю.

Александр Бубнов: Кому он нужен, этот Суперкубок? Я прогнозировал, что конец у него будет один, как во всех командах — в конце концов он обосрется.

Игорь Кытманов: Он будет работать в РПЛ?

Александр Мостовой: Ну, с его способностями… (смеется).

Александр Бубнов: В ЦСКА дорога закрыта, в «Динамо», думаю, — тоже.

Александр Мостовой: «Акрон». Хотите Слуцкого, в «Акрон» назначайте — и все. Увидите, через два-три месяца также его уберут.

Александр Бубнов: Саш, мне тут не провокационный вопрос задали: почему мы недооцениваем Слуцкого? Можешь сказать? Даже обесцениваем.

Александр Мостовой: А я почему должен его оценивать? Для меня он не футбольный человек, поэтому я его не оцениваю.

Игорь Кытманов: То есть нефутбольные оценке не подлежат?

Александр Мостовой: Да у нас Сергей Семак в России тоже завоевал титулы с «Зенитом». А что, вы думаете с «Зенитом» кто-то другой не завоевал бы?

Александр Бубнов: А Газзаев, Романцев? Тоже в России брали титулы. Рахимов «Рубин» из говна вытащил, куда его Слуцкий опустил. А че вы это не обсуждаете?

Александр Мостовой: Подождите, а где Слуцкий был? В Голландии три месяца? Что он там не выиграл ничего?

Александр Бубнов: А в Чемпионшипе он что делал?

Игорь Кытманов: В «Витессе» другие возможности. А как он с «Витессом» что-то выиграет, когда там есть «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд»?

Александр Мостовой: Вот! Сам же отвечаешь. К чему я и говорю. Хотите проверить, назначайте в «Акрон».

Александр Бубнов: Я ему нашел место. Нобель, привет! В сборной Италии — там никто не хочет в этой говенной сборной работать сейчас. Вот там его место. Пускай едет и талант свой показывает там — какой он великий тренер!