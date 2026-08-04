Владислав Радимов: «Глушенков должен стать лучшим игроком сезона в случае чемпионства “Зенита”, и если забудет об обидах и будет демонстрировать то, что умеет»

— Что за результативность от Глушенкова? Обида на то, что заменили в игре с «Акроном»?
— Я бы на месте Глушанкова спросил: «Меня сейчас менять будете, нет?».
В этом плане вот удивительная история Семака Семака — он может обратить всю эту негативную историю в плюс для команды.
А вообще вот по своему состоянию, по тому, как «Зенит» играет, в моем понимании Глушенков в конце года, если не будет дурака валять, будет лучшим футболистом РПЛ.
Но опять же насколько ему повредит этот его характер? Вообще он умеет на поле очень многое, если не все.
И если он забудет о своих обидах на кого-то в данную секунду и будет демонстрировать то, что он умеет, то этот человек в случае победы «Зенита» в чемпионате должен стать лучшим игроком сезона, — сказал Владислав Радимов.