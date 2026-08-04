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Владислав Радимов: «Глушенков должен стать лучшим игроком сезона в случае чемпионства “Зенита”, и если забудет об обидах и будет демонстрировать то, что умеет»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался про хавбека команды Максима Глушенкова, который сделал хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Оренбурга» (3:0).

Источник: Спортс‘’

— Что за результативность от Глушенкова? Обида на то, что заменили в игре с «Акроном»?

— Я бы на месте Глушанкова спросил: «Меня сейчас менять будете, нет?».

В этом плане вот удивительная история Семака Семака — он может обратить всю эту негативную историю в плюс для команды.

А вообще вот по своему состоянию, по тому, как «Зенит» играет, в моем понимании Глушенков в конце года, если не будет дурака валять, будет лучшим футболистом РПЛ.

Но опять же насколько ему повредит этот его характер? Вообще он умеет на поле очень многое, если не все.

И если он забудет о своих обидах на кого-то в данную секунду и будет демонстрировать то, что он умеет, то этот человек в случае победы «Зенита» в чемпионате должен стать лучшим игроком сезона, — сказал Владислав Радимов.

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