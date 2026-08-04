Александр Бубнов: «Нет грамотного президента, который бы понял, что Мостовой — тренер, и нет агента. Почему не могли молодежку хотя бы дать, как Галактионову? Где Галактионов и где Саша?»

Потом, у Мостового нет агента, причем который бы его не грабил, а брал свои 10% честно, как у Слуцкого, у которого агент есть, и они не знают, куда его засунуть. Вот в этом проблема Мостового. Человеку, прежде чем его обсирать с ног до головы, дайте, чтобы он поработал хотя бы месяц, хотя бы сборы. Вы даже шанса не даете.