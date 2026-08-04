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Александр Бубнов: «Нет грамотного президента, который бы понял, что Мостовой — тренер, и нет агента. Почему не могли молодежку хотя бы дать, как Галактионову? Где Галактионов и где Саша?»

Александр Бубнов не понимает, почему Александра Мостового не пригласили тренировать хотя бы молодежную сборную России.

"Проблема Мостового в том, что он не работает. Нет грамотного президента, который бы понял, что Мостовой — это тренер. Кстати, об этом многие говорят: и Семин, и Романцев. Никто не говорит, что Мостовой не тренер. Никто не может никак понять, почему Мостовой не работает. Вот проблема в чем.

Потом, у Мостового нет агента, причем который бы его не грабил, а брал свои 10% честно, как у Слуцкого, у которого агент есть, и они не знают, куда его засунуть. Вот в этом проблема Мостового. Человеку, прежде чем его обсирать с ног до головы, дайте, чтобы он поработал хотя бы месяц, хотя бы сборы. Вы даже шанса не даете.

Почему Карпин везде работает и совмещает? Почему Мостового… Ну, он не хочет опускаться в Первую или непонятно какую лигу, но что, вы ему не могли молодежную сборную дать, как Галактионову в свое время? Где Галактионов — и где Мостовой? При всем уважении к Галактионову. Что, он бы не согласился с молодежной сборной работать?" — сказал бывший защитник сборной СССР.