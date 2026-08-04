Игдисамов о победе над «Локо» по пенальти: «Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом»

Во втором тайме сделали замены, была ротация. Всегда кое‑что ломается, когда выходят новые игроки. У «Локомотива» также вышли основные футболисты.
В конце пропустили мяч, будем разбираться. Победы нужно одерживать в основное время, тем более с таким преимуществом", — сказал главный тренер армейцев.
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Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше