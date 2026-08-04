Сильянов о поражении от ЦСКА: «Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист, что ли? Это лотерея. По такой игре набрали очко, только положительные эмоции могут быть»

Сильянов сравнял счет на 93‑й минуте игры и не реализовал пенальти в послематчевой серии.
— Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист, что ли? Пенальти — это лотерея.
В первом тайме получилось вытащить мяч из пустых ворот, а во втором еще и забил.
— За счет чего удалось переломить ход матча?
— В первом тайме ребята немного не вошли, кто давно не играл, не смогли справиться с таким темпом.
Сделали замены, начали играть активнее. Второй тайм получился намного лучше. По такой игре набрали очко, только положительные эмоции могут быть, — сказал Сильянов.
Сильянов вынес из пустых, сравнял на 90+3 — и промазал в серии пенальти! Так «Локо» проиграл ЦСКА.