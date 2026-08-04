Круговой о голе «Локо»: «Пять тысяч рикошетов, Пиняев в угловой флажок бил, попал кому‑то в голову, мяч — в штангу, и Сильянов подправил»

"Спасибо болельщикам, что пришли, что поддержали. Мы сильнее играли в первом тайме, а во втором играли больше по результату. Не было смысла убегать и создавать атаки. Бориско хорошо проявлял себя в воротах.
Если брать последний момент, там вообще пять тысяч рикошетов было, Пиняев в угловой флажок бил, попал кому‑то в голову, мяч — в штангу, и Сильянов подправил.
Рад, что у Баринова получилось проявить себя. Думаю, что болельщики его все равно любят, а то, что они кричали ему после того, как он получил желтую карточку, — это некрасиво", — сказал Круговой.
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