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Спецпосланник Трампа Дзамполли: «Инфантино бросил вызов глобальной футбольной экономике, в которой власть, деньги и возможности сосредоточены в руках небольшого числа богатых институтов»

Специальный представитель президента США по вопросам глобального партнерства Паоло Дзамполли считает, что президента ФИФА Джанни Инфантино критикуют не по делу.

Источник: Спортс‘’

"Кампания против Джанни Инфантино отошла от реальности и фактов. Предложенная им структура инвестиций была введена без достаточных консультаций. Футбольное сообщество выразило протест, и Инфантино отозвал ее. Это решение заслуживает тщательного анализа, но оно не оправдывает уничтожение десятилетней истории достижений или утверждение, что его целью было личное обогащение.

На самом деле все обстоит почти наоборот. Инфантино бросил вызов глобальной футбольной экономике, в которой власть, деньги и возможности по-прежнему сосредоточены в руках небольшого числа богатых институтов. Европа генерирует около 70 процентов мировой экономической активности футбола. Ее успех следует приветствовать, но он не должен становиться стеной, защищающей от остального мира.

У ФИФА другая ответственность. Она представляет 211 ассоциаций-членов, большинство из которых никогда не будут обладать телевизионными рынками, спонсорскими доходами или коммерческой властью, доступными крупнейшим европейским лигам и клубам. Для многих из них финансирование ФИФА — это не бонус. Именно эти средства идут на содержание футбольных полей, тренировочных центров, тренеров, женских соревнований, молодежных академий и национальных команд", — отметил Дзамполли.

Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун).