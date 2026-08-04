Спецпосланник Трампа Дзамполли: «Инфантино бросил вызов глобальной футбольной экономике, в которой власть, деньги и возможности сосредоточены в руках небольшого числа богатых институтов»

У ФИФА другая ответственность. Она представляет 211 ассоциаций-членов, большинство из которых никогда не будут обладать телевизионными рынками, спонсорскими доходами или коммерческой властью, доступными крупнейшим европейским лигам и клубам. Для многих из них финансирование ФИФА — это не бонус. Именно эти средства идут на содержание футбольных полей, тренировочных центров, тренеров, женских соревнований, молодежных академий и национальных команд", — отметил Дзамполли.