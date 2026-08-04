Галактионов о поражении от ЦСКА по пенальти: «Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс. Было важно, чтобы ребята почувствовали, что это тот “Локомотив”, который завоевал бронзу»

— Полностью с вами согласен. Сегодня психологическое состояние очень важно. Нам нужно поймать нити игры и игровой импульс. Понятно, что мы в ручном режиме ищем определенные связки в силу разных обстоятельств. Сегодня было очень важно переломить игру, показать характер, чтобы ребята почувствовали, что это тот «Локомотив», который в том сезоне завоевал бронзу, — сказал главный тренер железнодорожников.