Батраков — фанатам «Локо»: «Извиняемся за результаты. Сегодня очередной отвратительный первый тайм. Второй — другое отношение команды. Стараемся выжать все из себя, чтобы радовать вас»

"Добрый вечер, спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Хочу сказать, что мы извиняемся сейчас за результаты, которые мы показываем эти три тура. Мы тоже переживаем. Нас, как и вас, это тоже не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде. Я вам клянусь и говорю, что все переживают.