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Батраков — фанатам «Локо»: «Извиняемся за результаты. Сегодня очередной отвратительный первый тайм. Второй — другое отношение команды. Стараемся выжать все из себя, чтобы радовать вас»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обратился с речью к болельщикам после поражения от ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

Источник: Спортс‘’

21-летнему хавбеку после матча на «РЖД Арене» вручили «Стальной рельс» — ежегодный приз, который фанаты «Локомотива» вручают лучшему игроку прошедшего сезона.

"Добрый вечер, спасибо, что пришли сегодня поддержать нас. Хочу сказать, что мы извиняемся сейчас за результаты, которые мы показываем эти три тура. Мы тоже переживаем. Нас, как и вас, это тоже не устраивает. У нас сейчас нет ни одного безразличного игрока в команде. Я вам клянусь и говорю, что все переживают.

Все переживают, все думают, что происходит. Мы стараемся на каждой тренировке.

Сегодня очередной первый тайм, я думаю, был отвратительный (болельщики зааплодировали — Спортс«“). Мы это тоже признаем и понимаем. Но, надеюсь, согласитесь, что второй тайм — это уже другое дело, отношение команды.

Мы стараемся выжать все из себя, чтобы радовать вас своей игрой, победами. И я очень надеюсь, что мы вернемся на стезю побед.

Спасибо, что нас поддерживаете очередной раз. Повторюсь, для нас это ценно, и это самое главное вообще, что есть в футболе. Спасибо, вы лучшие", — сказал Батраков.

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