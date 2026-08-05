Фанаты «Локомотива» оскорбляли Баринова на игре с ЦСКА: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»

«Локомотив» проиграл ЦСКА (1:1, 4:5 пенальти) по пенальти в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России.
По ходу игры болельщики «Локомотива» пели кричалку: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!» Также фанаты скандировали и другие оскорбления в адрес футболиста ЦСКА.
После игры Баринов подошел к сектору, на котором находились болельщики железнодорожников, и поаплодировал им. Фанаты продолжили оскорблять его.
Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» в январе 2026 года за 2 миллиона евро.
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