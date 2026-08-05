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Баринов о «Локомотиве»: «Посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет»

Дмитрий Баринов оценил состояние дел в «Локомотиве».

Источник: Спортс‘’

— Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»?

— Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял.

— Что будет с «Локо» в этом сезоне?

— Не знаю. Если не будет усиления, все будет печально.

— То есть люди будут продолжать бежать?

— Ну команда распадается, усиления нет. Не скажу, что мне уже все равно, но жалко команду и коллектив. В целом это точно очень классный коллектив, — сказал экс-капитан железнодорожников, перешедший в ЦСКА.

Фанаты «Локомотива» оскорбляли Баринова на игре с ЦСКА: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!».