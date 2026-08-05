Баринов о «Локомотиве»: «Посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет»

— Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»?
— Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял.
— Что будет с «Локо» в этом сезоне?
— Не знаю. Если не будет усиления, все будет печально.
— То есть люди будут продолжать бежать?
— Ну команда распадается, усиления нет. Не скажу, что мне уже все равно, но жалко команду и коллектив. В целом это точно очень классный коллектив, — сказал экс-капитан железнодорожников, перешедший в ЦСКА.
Фанаты «Локомотива» оскорбляли Баринова на игре с ЦСКА: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!».