Галактионов о «Локо»: «По результатам никакого позитива нет, надо выигрывать — все это понимают. Трансферами я не занимаюсь, лучше задать вопрос руководству клуба»

После Махачкалы у нас был серьезный разговор. После первого тайма сегодня мы тоже не были довольны игрой. Но второй тайм ребята провели в том ключе, игре, в которую должен играть «Локомотив». Понятно, что радоваться нечему, но с высоко поднятой головой идем дальше.