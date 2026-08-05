Галактионов о «Локо»: «По результатам никакого позитива нет, надо выигрывать — все это понимают. Трансферами я не занимаюсь, лучше задать вопрос руководству клуба»

Москвичи дома уступили ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в 1-м FONBET Кубка России. В РПЛ были поражение и ничья.
— Какое настроение у ребят сейчас? Что сказали им после матча?
— Что касается результатов, то никакого позитива нет, надо выигрывать — все это понимают. В каждом конкретном матче нужно добиваться результата.
После Махачкалы у нас был серьезный разговор. После первого тайма сегодня мы тоже не были довольны игрой. Но второй тайм ребята провели в том ключе, игре, в которую должен играть «Локомотив». Понятно, что радоваться нечему, но с высоко поднятой головой идем дальше.
— Можете назвать этот старт сезона самым тяжелым на вашем пути?
— Сложности бывают на разных этапах. Когда я приходил, когда игроки приостанавливали контракты и так далее. Из кадровых ситуаций надо как‑то выходить.
То, что было в прошлом сезоне, это история, ее не изменить. Есть ребята, которые нас покидают, но нам нужно работать.
На сегодняшний день Батраков и Карпукас находятся в «Локомотиве». Что касается трансферных переговоров, то я этим не занимаюсь. Лучше задать вопрос руководству клуба.
— Какие позиции хотите усилить?
— А в какую линию вы считаете нужно усиление?
— Нападение.
— Если будет вариант, который нас устроит, мы не откажемся, — сказал Галактионов.