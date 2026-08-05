Спецпосланник Трампа Дзамполли: «ФИФА зарабатывает деньги на ЧМ, чтобы финансировать футбол там, где коммерческие рынки этого не делают. Инфантино не заслуживает карикатуры, искажающей смысл его работы»

Расширение мужского чемпионата мира с 32 до 48 команд подверглось критике со стороны многих тех же голосов, которые сейчас обвиняют Инфантино в жадности. Тем не менее на практике это привело к увеличению гарантированных мест для Африки с пяти до девяти и для Азии с четырех с половиной до восьми. Для миллионов детей их национальная сборная больше не начинает каждую отборочную кампанию с почти наверняка исключения из мировой арены.