Деку прибыл в Мадрид для встречи с агентом Альвареса и обсуждения плана действий. «Барса» не отзывала предложение в 100 млн евро, но «Атлетико» не готов к диалогу

Альварес проводит отпуск на Ибице после чемпионата мира и должен вернуться в расположение «Атлетико» в следующий понедельник, 10 августа. При этом окружение игрока настаивает на его желании сменить обстановку. По словам агентов, Хулиан «хочет лишь защищать цвета “Барселоны” и играть под руководством Ханси Флика в следующем сезоне.