Деку прибыл в Мадрид для встречи с агентом Альвареса и обсуждения плана действий. «Барса» не отзывала предложение в 100 млн евро, но «Атлетико» не готов к диалогу

Спортивный директор каталонцев Деку в сопровождении своего помощника Жоау Амарала прибыл в Мадрид, чтобы на ключевой встрече с агентом 26-летнего форварда сборной Аргентины Фернандо Идальго составить план и обдумать последние шаги для того, чтобы оформить сделку.
Альварес проводит отпуск на Ибице после чемпионата мира и должен вернуться в расположение «Атлетико» в следующий понедельник, 10 августа. При этом окружение игрока настаивает на его желании сменить обстановку. По словам агентов, Хулиан «хочет лишь защищать цвета “Барселоны” и играть под руководством Ханси Флика в следующем сезоне.
«Барса» давно предложила 100 миллионов евро за Альвареса и не отзывала это предложение. Публичные жесты и настойчивость игрока побудили Деку отправиться в Мадрид и предпринять новые шаги.
Однако позиция «Атлетико» остается непоколебимой. Генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль категорически исключил возможность продажи, заявив, что нападающий не уйдет «за 100, 150 или 200 миллионов евро». Существует напряженность в отношениях между клубами, и мадридцы уже пожаловались в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на действия сине-гранатовых, начато расследование.
Встреча Деку с агентом Альвареса — важный шаг, но главная задача «Барселоны» по-прежнему заключается в поиске способа вести переговоры с «Атлетико», который пока не готов к диалогу.