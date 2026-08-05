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Баринов о том, стоит ли Батракову уйти в «Галатасарай»: «В связи с ситуацией в “Локомотиве” — да»

Дмитрий Баринов считает, что Алексею Батракову стоит покинуть «Локомотив».

Источник: Спортс‘’

— Батракову надо переходить в «Галатасарай»?

— В связи со всей ситуацией, которая сейчас происходит в «Локомотиве», да.

— Винисиус в «Арсенал» — тебе как?

— Прикольно.

— Он бы подошел им?

— Любой команде подошел бы.

— Как тебе Бориско?

— Хороший вратарь. Уверенный, спокойный.

— Почему не пошел фотографироваться с «Локомотивом»?

— Меня весь матч болельщики чехвостили, а я пойду, встану к ним спиной и буду фотографироваться. Не очень красиво по отношению к болельщикам ЦСКА, — сказал полузащитник армейцев.