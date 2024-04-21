Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»

ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Китая. Гонка прошла в Шанхае.