Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»
Вторым стал Ландо Норрис, третьим — Серхио Перес.
Вторым стал Ландо Норрис, третьим — Серхио Перес.
ШАНХАЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Китая. Гонка прошла в Шанхае.
Второе место занял британец Ландо Норрис («Макларен»). Третьим к финишу пришел мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл».
Шестой этап «Формулы-1» пройдет в Майами (штат Флорида, США) с 3 по 5 мая.