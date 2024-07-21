22:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен обвинил Хэмилтона в аварии на Гран-при Венгрии «Формулы-1»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» не должен был продолжать движение направо, из-за чего произошел контакт между гонщиками.

Источник: AP 2023

В воскресенье Хэмилтон финишировал третьим на Гран-при Венгрии. На 63-м круге Хэмилтон при повороте направо столкнулся с шедшим по внутренней траектории Ферстаппеном, из-за чего тот вылетел с трассы, но смог продолжить гонку и финишировал пятым.

«Я сделал движение, к которому был полностью готов, но затем в середине зоны торможения он внезапно продолжил движение вправо. Если бы я не повернул, тормозя прямо, случился бы контакт. В какой-то момент я, естественно, заблокировал колеса, потому что он продолжал поворачивать направо. Мне кажется, что это было не в начале движения, а потом, в зоне торможения, он продолжил поворачивать направо. Нельзя так поступать, когда кто-то едет по внутренней траектории», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Международная автомобильная федерация (FIA) рассмотрела данный эпизод и не вынесла какого-либо наказания.

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