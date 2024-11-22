Ферстаппен в Лас-Вегасе попробует стать четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Еще месяц назад казалось, что британец Ландо Норрис сможет догнать нидерландца Макса Ферстаппена в личном зачете и навязать ему борьбу за чемпионский титул. Но пилот «Ред Булл» на предыдущем Гран-при в Бразилии одержал мастерскую победу в дождевой гонке, стартовав с 17-го места, тогда как гонщик «Макларена» выступил блекло. И вот уже в Лас-Вегасе Ферстаппен имеет все шансы оформить четвертый чемпионский титул, для этого ему требуется проиграть Норрису не более двух очков. В Кубке конструкторов борьба за победу в чемпионате, вероятно, будет идти до последней гонки. Лидирует «Макларен» (593 очка), следом располагаются «Феррари» (557) и «Ред Булл» (544).