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Ферстаппен в Лас-Вегасе попробует стать четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Программа 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Лас-Вегаса — стартует в пятницу. Соревнования пройдут на городской трассе.

Источник: Reuters

Еще месяц назад казалось, что британец Ландо Норрис сможет догнать нидерландца Макса Ферстаппена в личном зачете и навязать ему борьбу за чемпионский титул. Но пилот «Ред Булл» на предыдущем Гран-при в Бразилии одержал мастерскую победу в дождевой гонке, стартовав с 17-го места, тогда как гонщик «Макларена» выступил блекло. И вот уже в Лас-Вегасе Ферстаппен имеет все шансы оформить четвертый чемпионский титул, для этого ему требуется проиграть Норрису не более двух очков. В Кубке конструкторов борьба за победу в чемпионате, вероятно, будет идти до последней гонки. Лидирует «Макларен» (593 очка), следом располагаются «Феррари» (557) и «Ред Булл» (544).

Лас-Вегас (штат Невада) вернулся в календарь «Формулы-1» в прошлом году. В 1981 и 1982 годах заезды проходили на парковке отеля Caesars Palace. Нынешняя трасса также проложена в черте города и по длине является второй в чемпионате после Гран-при Бельгии — 6 201 м. 78% дистанции круга гонщики будут проезжать с полностью нажатой педалью газа. Трасса состоит из 17 поворотов — 11 левых и 6 правых. На почти двухкилометровой прямой машины смогут разогнаться до 350 км/ч и выше. Соревнования будут проходить вечером по американскому времени при искусственном освещении. Гран-при Лас-Вегаса станет третьим этапом в США в текущем сезоне — ранее гонки прошли в Майами (штат Флорида) и Остине (штат Техас).

Первая часть свободных заездов начнется в 05:30 мск, вторая — в 09:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (05:30 мск) и квалификация (09:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (09:00 мск).