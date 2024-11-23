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Расселл выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Вторым стал Карлос Сайнс — младший, третьим — Пьер Гасли.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Лас-Вегаса. Соревнования проходят на городской трассе.

Второе место занял испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. Третьим стал французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли. Лидер личного зачета нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который на этом этапе может стать четырехкратным чемпионом «Формулы-1», занял пятое место.

Аргентинский пилот «Уильямса» Франко Колапинто попал в аварию во время второго сегмента квалификации. На прошлом этапе, который прошел в Бразилии, аргентинец также разбил болид в квалификации.

Гонка Гран-при Лас-Вегаса пройдет в воскресенье и начнется в 09:00 мск.