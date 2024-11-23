Расселл выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Лас-Вегаса. Соревнования проходят на городской трассе.
Второе место занял испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс — младший. Третьим стал французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли. Лидер личного зачета нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который на этом этапе может стать четырехкратным чемпионом «Формулы-1», занял пятое место.
Аргентинский пилот «Уильямса» Франко Колапинто попал в аварию во время второго сегмента квалификации. На прошлом этапе, который прошел в Бразилии, аргентинец также разбил болид в квалификации.
Гонка Гран-при Лас-Вегаса пройдет в воскресенье и начнется в 09:00 мск.