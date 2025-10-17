В США стартует четвертый в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой

Один из главных вопросов чемпионата решился на прошлом этапе — «Макларен» второй сезон подряд завоевал Кубок конструкторов, причем сделал это за шесть этапов до завершения сезона, повторив рекорд «Ред Булл». В личном же зачете спор за титул ведут пилоты британской команды — австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 22 очка. При этом доминирование «Макларена» на последних этапах сошло на нет — три последние гонки выиграли нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл», дважды) и британец Джордж Расселл («Мерседес»). И если первый из них еще может включиться в борьбу за титул (отставание от Пиастри составляет 63 очка), то второму сделать это будет проблематично (отставание — 99 очков). Перед этапом в США «Мерседес» объявил о продлении контрактов с Расселлом и итальянцем Кими Антонелли на следующий сезон.