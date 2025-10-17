Ричмонд
В США стартует четвертый в сезоне «Формулы-1» этап со спринтерской гонкой

Заезды пройдут на автодроме «Трасса Америк» в Остине.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Программа 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при США — стартует в пятницу на автодроме «Трасса Америк» в Остине (штат Техас). Этот этап станет четвертым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка, всего таких Гран-при шесть.

Один из главных вопросов чемпионата решился на прошлом этапе — «Макларен» второй сезон подряд завоевал Кубок конструкторов, причем сделал это за шесть этапов до завершения сезона, повторив рекорд «Ред Булл». В личном же зачете спор за титул ведут пилоты британской команды — австралиец Оскар Пиастри опережает британца Ландо Норриса на 22 очка. При этом доминирование «Макларена» на последних этапах сошло на нет — три последние гонки выиграли нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл», дважды) и британец Джордж Расселл («Мерседес»). И если первый из них еще может включиться в борьбу за титул (отставание от Пиастри составляет 63 очка), то второму сделать это будет проблематично (отставание — 99 очков). Перед этапом в США «Мерседес» объявил о продлении контрактов с Расселлом и итальянцем Кими Антонелли на следующий сезон.

До 2007 года Гран-при США обычно проходил в Индианаполисе (штат Индиана), после чего американский этап покинул календарь чемпионата. В 2012 году «Формула-1» вернулась в США на автодром «Трасса Америк», который был построен специально для проведения этапа «королевских гонок». На автодроме в Остине больше всех побед одержал британец Льюис Хэмилтон (пять), из действующих пилотов также выигрывали Ферстаппен (трижды) и монегаск Шарль Леклер. В календаре нынешнего сезона значатся три американских этапа: в мае состоялся Гран-при Майами, а в ноябре пройдет Гран-при Лас-Вегаса.

В пятницу состоятся свободные заезды (20:30 мск), в субботу пройдут квалификация к спринту (00:30 мск) и сам спринт (20:00 мск). В воскресенье состоятся квалификация (00:00 мск) и основная гонка (22:00 мск).

