Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США «Формулы-1»

Второе место занял Ландо Норрис, третье — Шарль Леклер.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при США. Соревнования проходят в Остине (штат Техас).

Второе место занял британец Ландо Норрис из «Макларена». На третьей позиции квалификацию завершил монегаск Шарль Леклер («Феррари»). В субботу Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки.

Основная гонка пройдет в воскресенье и стартует в 22:00 мск.