Норрис выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1» и вышел в лидеры чемпионата

Норрис набрал 357 очков и вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира. Он обогнал своего партнера по команде австралийца Оскара Писастри, который на Гран-при Мексики финишировал пятым. В активе Пиастри стало 356 очков. На третьем месте располагается Ферстаппен с 321 очком.