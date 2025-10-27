Норрис выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1» и вышел в лидеры чемпионата

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.
Второе место занял монегаск Шарль Леклер на «Феррари». Третьим финишировал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Норрис набрал 357 очков и вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира. Он обогнал своего партнера по команде австралийца Оскара Писастри, который на Гран-при Мексики финишировал пятым. В активе Пиастри стало 356 очков. На третьем месте располагается Ферстаппен с 321 очком.
«Макларен» ранее гарантировал себе победу в Кубке конструкторов. На данный момент команда набрала 713 очков. На второе место вышла «Феррари» (356 очков), третью строчку занимает «Мерседес (355). “Ред Булл” с 346 очками располагается на четвертой позиции.
До окончания чемпионата состоится еще четыре Гран-при. Следующий этап пройдет с 7 по 9 ноября в Бразилии.