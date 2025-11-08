Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Второе место занял итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», третьим стал его партнер по команде британец Джордж Расселл.
Также в зону очков вошли: 4. Макс Ферстаппен (Нидерланды; «Ред Булл»), 5. Шарль Леклер (Монако; «Феррари»), 6. Фернандо Алонсо (Испания; «Астон Мартин»), 7. Льюис Хэмилтон (Великобритания; «Феррари»), 8. Пьер Гасли (Франция, «Альпин»).
По ходу гонки австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины — под управлением немца Нико Хюлькенберга из «Кик Заубер» и аргентинца Франко Колапинто из «Альпин». Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг завершил гонку на 16-й позиции.