Норрис выиграл спринт Гран-при Бразилии «Формулы-1»

По ходу гонки австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри врезался в стену и сошел с дистанции. Пиастри не смог войти в поворот, его болид развернуло и направило в стену. В тот же момент в отбойник влетели еще две машины — под управлением немца Нико Хюлькенберга из «Кик Заубер» и аргентинца Франко Колапинто из «Альпин». Сессия была остановлена красными флагами. Колапинто сошел с дистанции, Хюлькенберг завершил гонку на 16-й позиции.