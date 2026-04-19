The Telegraph: два отмененных этапа «Формулы-1» могут быть проведены в 2026 году

Как сообщает источник, наиболее вероятным окном считается октябрь 2026 года, где предусмотрена двухнедельная пауза между Гран-при Сингапура (9−11 октября) и Гран-при США в Остине (23−25 октября).
«Как только ситуация стабилизируется, гонки вернутся — неважно, в этом году, в следующем или позже», — заявил экс-менеджер команд Jordan и Red Bull Марк Галлахер.
15 марта представители пресс-службы «Королевских гонок» официально объявили об отмене двух этапов текущего сезона в Сахире (10−12 апреля) и Джидде (17−19 апреля) из-за военной операции «Эпическая ярость», проводимой США и Израилем против Ирана.
После трёх проведённых этапов сезона-2026 лидерство в личном зачёте удерживает итальянский пилот команды Mercedes-AMG Petronas Андреа Кими Антонелли, набравший 72 очка. Его сокомандник, британец Джордж Расселл, идёт на втором месте (63), замыкает тройку лучших монегаск Шарль Леклер из Scuderia Ferrari HP (49).