Норрис показал лучшее время во второй практике Гран-при Барселоны «Ф-1»

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Лучший круг Норрис проехал за 1 минуту 15,426 секунды. Второе время показал британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел (отставание — 0,009 секунды), третьим стал австралиец Оскар Пиастри (+0,057) из «Макларена».
В субботу пройдет квалификация к основной гонке Гран-при Барселоны, которая состоится в воскресенье.