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Расселл выиграл квалификацию Гран-при Барселоны-Каталонии Формулы-1, Хэмилтон — 2-й

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем квалификации Гран-при Барселоны-Каталонии 7-го этапа Формулы-1.

Источник: Sport24

Второе время показал семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третий результат — у еще одного представителя «Мерседеса» и лидера личного зачета Андреа Кими Антонелли.

Основная гонка Гран-при Барселоны-Каталонии состоится 14 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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