Расселл выиграл квалификацию Гран-при Барселоны-Каталонии Формулы-1, Хэмилтон — 2-й

Второе время показал семикратный чемпион мира, гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. Третий результат — у еще одного представителя «Мерседеса» и лидера личного зачета Андреа Кими Антонелли.
Основная гонка Гран-при Барселоны-Каталонии состоится 14 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.
Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.Читать дальше