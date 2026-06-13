Леклер заявил, что ему стыдно за аварию в квалификации Гран-при Барселоны

«Мне просто очень стыдно находиться здесь после такой аварии. Что я сделал? Я отпустил тормоза и попытался сохранить скорость. Думаю, мы были близки к тому, чтобы показать лучшее время, если не считать четвертого поворота. Я знал, что это слабое место, знал, что должен сделать все идеально на этом круге, и я пытался. Конечно, я сожалею об этом и, повторюсь, мне очень стыдно. Последние две гонки, в Канаде и Монако, проходили на очень сложных трассах, и это не облегчало задачу», — приводит слова Леклера Би-би-си со ссылкой на Sky Sports.