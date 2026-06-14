Хэмилтон впервые выиграл гонку за «Феррари», а Антонелли сошел с дистанции. Интрига в «Ф-1» жива?

Гран-при Барселоны-Каталонии
- Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Феррари») — 1:32:28
- Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес») — +19,561
- Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +23,719
- Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +40,497
- Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен») — +58,661
- Исак Хаджар (Франция, «Ред Булл») — +1 круг
- Пьер Гасли (Франция, «Альпин») — +1 круг
- Франко Колапинто (Аргентина, «Альпин») — +1 круг
- Лиам Лоусон (Новая Зеландия, «Рейсинг Буллс») — +1 круг
- Арвид Линдблад (Великобритания, «Рейсинг Буллс») — +1 круг
Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон одержал победу в Гран-при Барселоны-Каталонии. Второе место занял обладатель поул-позиции Джордж Расселл из «Мерседес», тройку призеров замкнул Ландо Норрис на «Макларен». Юный талант «Мерседес» и текущий лидер чемпионата Кими Антонелли сошел за три круга до финиша из-за технических проблем.
Поул Расселла и еще одна авария Леклера
После хаоса в Монако — та гонка запомнилась аварией Шарля Леклера («Феррари»), серией технических сходов и обилием судейских штрафов, — королевская серия отправилась в исторически спокойную Испанию, где много решается уже в квалификации. В этот раз лучшее время в ней показал Джордж Расселл, который после успешного старта сезона в Австралии одерживал победы лишь в двух спринтах — в Китае и Канаде. Остальную часть чемпионата доминировал его 19-летний напарник Антонелли: победа в Монако стала для Кими пятой подряд, а Джордж в той гонке лишился шанса набрать очки из-за штрафа в виде проезда через пит-лайн. Поэтому успех в Испании стал бы для него отличным поводом для радости. К тому же это была юбилейная, сотая гонка Расселла в составе немецкой команды.
Однако у соперников были другие планы — безоговорочное преимущество болидов «Мерседес», доминировавших на старте сезона, постепенно сходит на нет. Хэмилтон занял вторую строчку, отстав от лидера всего на 0,064 секунды. Следом расположился Антонелли, совсем рядом оказались Норрис и дуэт «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар. Все преследователи уложились в полсекунды, борьба ожидалась напряженной.
Не хватало среди топов только второго пилота «Скудерии» Леклера. Он вновь разбил болид — на этот раз в третьем сегменте квалификации. К тому же перед ударом гонщик не убрал руки с руля и получил ушиб: держался за руку, покидая машину. В итоговом протоколе он стал лишь десятым. Продолжаются проблемы и у «Астон Мартин». «Наш мотор ужасный, худший. Распределение мощности ужасное, проблемы с коробкой передач, с аэродинамикой. Мы работаем над всем», — сказал пилот Фернандо Алонсо.
Тактическая победа
Как только погасли огни, первая пятерка рванула вперед — все сохранили свои позиции. А вот у Хаджара на старте возникли проблемы (к счастью, не столь серьезные, как у Макса неделей ранее), и он откатился в середину второй десятки. Бодрее всех выглядел разочарованный неудачей накануне Леклер, он отчаянно прорывался и вскоре поднялся на шестое место.
После первых десяти кругов начались игры разума с пит-стопами: Хэмилтон и Расселл перешли на жесткие шины, а Ферстаппен, например, — на средний комплект. Но уже на 27-м круге «Феррари» удивила соперников альтернативной стратегией — уступавший Джорджу 2,8 секунды Льюис вновь отправился в боксы, получил новый «медиум» и вернулся на трассу седьмым.
На свежих шинах британец начал активно набирать и к экватору гонки уже оказался в тройке лидеров, а после пит-стопов соперников вышел вперед. Конечно, это риск — британцу могло попросту не хватить ресурса резины. Но ставка оправдала себя: на 38-м круге из-за технических проблем сошел Алонсо, и был введен режим виртуальной машины безопасности. Семикратный чемпион воспользовался ситуацией и в третий раз поменял комплект. После возвращения на трассу он уже не упустил победу.
Это 106-я первая строчка Хэмилтона в карьере и первая — долгожданная — в составе «Феррари». Напомним, за итальянцев Льюис выступает второй сезон. В прошлом году он ни разу не попал в призеры, а в текущем сезоне финишировал третьим в Китае и вторым — в Монреале и Монако. В предыдущий раз он побеждал в «Ф-1» в июле 2024-го на Гран-при Бельгии в качестве пилота «Мерседес».
«В прошлом году эта мечта казалась невозможной, но мы никогда не сдавались, команда продолжала поддерживать меня. Мы многое изменили и серьезно прибавили. Кроме того, у меня величайшая фан-база, о которой спортсмен может только мечтать. Спасибо всем», — сказал Льюис.
Под конец гонки внимание болельщиков переключилось на борьбу сокомандников из «Мерседес». Антонелли смог опередить Расселла, «нырнув» внутрь перед первым поворотом. Однако удержать позицию ему не удалось — подвела силовая установка, и Кими сошел с дистанции. Не добрался до финиша и Леклер: у монегаска возникли проблемы с гидравликой, он не смог вписаться во второй поворот, выехал на гравий и отправился в боксы. Третьим финишировал действующий чемпион Ландо — после двух сходов подряд это отличный результат.
По итогам гонки Антонелли сохранил лидерство в общем зачете (156 очков), однако его преимущество заметно сократилось. В активе Хэмилтона теперь 115 баллов — он поднялся на вторую строчку. Замыкает тройку Расселл со 106 очками. Смогут ли в «Феррари» закрепиться в чемпионской гонке, узнаем через две недели на Гран-при Австрии.
Общий зачет
- Кими Антонелли («Мерседес») — 156
- Льюис Хэмилтон («Феррари») — 115
- Джордж Расселл («Мерседес») — 106
- Шарль Леклер («Феррари») — 75
- Ландо Норрис («Макларен») — 73
- Оскар Пиастри («Макларен») — 68
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 55
- Пьер Гасли («Альпин») — 41
- Исак Хаджар («Ред Булл») — 34
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллc») — 26
Автор: Максим Слекишин