Хэмилтон впервые выиграл гонку за «Феррари», а Антонелли сошел с дистанции. Интрига в «Ф-1» жива?

После хаоса в Монако — та гонка запомнилась аварией Шарля Леклера («Феррари»), серией технических сходов и обилием судейских штрафов, — королевская серия отправилась в исторически спокойную Испанию, где много решается уже в квалификации. В этот раз лучшее время в ней показал Джордж Расселл, который после успешного старта сезона в Австралии одерживал победы лишь в двух спринтах — в Китае и Канаде. Остальную часть чемпионата доминировал его 19-летний напарник Антонелли: победа в Монако стала для Кими пятой подряд, а Джордж в той гонке лишился шанса набрать очки из-за штрафа в виде проезда через пит-лайн. Поэтому успех в Испании стал бы для него отличным поводом для радости. К тому же это была юбилейная, сотая гонка Расселла в составе немецкой команды.