В Великобритании стартует четвертый в сезоне «Формулы-1» этап со спринтом

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Великобритании — стартует в пятницу на автодроме «Сильверстоун». Данный этап станет четвертым в нынешнем сезоне, в рамках которого пройдет спринтерская гонка.
Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, выигравший пять гонок из первых шести, не смог победить на последних двух этапах, тем не менее он сохраняет солидное преимущество, опережая двух британцев — партнера по команде Джорджа Расселла и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Феррари» — на 40 и 46 очков соответственно. На домашней трассе они попытаются еще больше сократить отставание и вплотную включиться в борьбу за титул. Группа из двух пилотов «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, монегаска Шарля Леклера из «Феррари» и четырехкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена («Ред Булл») отстает от идущего третьим Хэмилтона на 45−52 очка.
Трасса «Сильверстоун» располагается недалеко от одноименной деревни в Нортгемптоншире. Первый официальный Гран-при состоялся 13 мая 1950 года, эта гонка стала первой в истории «Формулы-1». За время своего существования схема автодрома менялась девять раз. Трасса считается сложной, высокоскоростной, она имеет много быстрых поворотов.
Рекордсменом по победам на Гран-при Великобритании является Хэмилтон, который финишировал первым на домашнем этапе девять раз. Из действующих пилотов здесь также побеждали испанцы Фернандо Алонсо (2006, 2011), Карлос Сайнс — младший (2022), Ферстаппен (2023), который в 2020 году первенствовал здесь и в рамках Гран-при 70-летия, и Норрис (2025).
В пятницу пройдут свободная практика (14:30 мск) и квалификация к спринтерской гонке (18:30 мск). В субботу состоятся спринт (14:00 мск) и квалификация (18:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (17:00 мск).