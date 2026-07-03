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Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту Гран-при Великобритании, Антонелли второй, Ферстаппен — третий

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Источник: Reuters

41-летний британец показал результат 1 минута 28,376 секунды и будет стартовать в гонке с поула.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (+0,011), а третье — Макс Ферстаппен (+0,321) на «Ред Булл». Четвертый результат у напарника Хэмилтона по «Феррари», Шарля Леклера (+0,327). Пятое время показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,357).

Спринт пройдет в субботу, 4 июля. Его начало запланировано на 14.00 по московскому времени.

Основная гонка Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 5 июня, и начнется в 17.00 по мск.

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