Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту Гран-при Великобритании, Антонелли второй, Ферстаппен — третий

41-летний британец показал результат 1 минута 28,376 секунды и будет стартовать в гонке с поула.
Второе место занял пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли (+0,011), а третье — Макс Ферстаппен (+0,321) на «Ред Булл». Четвертый результат у напарника Хэмилтона по «Феррари», Шарля Леклера (+0,327). Пятое время показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (+0,357).
Спринт пройдет в субботу, 4 июля. Его начало запланировано на 14.00 по московскому времени.
Основная гонка Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 5 июня, и начнется в 17.00 по мск.
Узнать больше по теме
Биография Льюиса Хэмилтона: карьера и личная жизнь гонщика
Мир автоспорта и конкретно Формулы-1 знает имена множества героев, ставших легендами ещё во время карьеры. Славу гонщика номер 1 могут оспаривать несколько таких легенд, но самые весомые права на это звание сегодня имеет Льюис Хэмилтон. Биография спортсмена — это настоящий пример правильного тайм-менеджмента и инстинкта спортивного убийцы.Читать дальше