Антонелли выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Великобритании «Формулы-1»

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Итальянский пилот команды «Мерседес» Кими Антонелли стал победителем спринтерской гонки на девятом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2026 года — Гран-при Великобритании. Соревнования проходят на автодроме «Сильверстоун».
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал его соотечественник Ландо Норрис («Макларен»).
Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, она начнется в 18:00 мск. Завершится программа этапа воскресной гонкой (начало — 17:00 мск).
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