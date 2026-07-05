Леклер выиграл гонку Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не смог завершить гонку, вылетев в гравий на 48-м круге. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым.