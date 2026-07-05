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Леклер выиграл гонку Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Леклер выиграл гонку Гран-при Великобритании «Формулы-1».

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки девятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании, который прошел на трассе «Сильверстоун».

Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон.

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не смог завершить гонку, вылетев в гравий на 48-м круге. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым.

Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Бельгии — пройдет с 17 по 19 июля.

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