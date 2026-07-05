Расселл сократил отставание от Антонелли в личном зачете «Формулы-1»

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сократил отставание от партнера по команде итальянца Кими Антонелли в личном зачете «Формулы-1» благодаря второму месту в гонке Гран-при Великобритании, который прошел на трассе «Сильверстоун».
Гонка девятого этапа прошла в воскресенье. Первым финишировал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», который одержал свою первую победу с октября 2024 года. Расселл стал вторым.
Лидер сезона Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Ему пришлось дважды заехать в боксы. Итальянец, который днем ранее выиграл спринт, решил продолжить гонку, несмотря на уговоры команды сойти, и в итоге финишировал девятым, однако из-за штрафа за нарушение границ трассы опустился на 16-ю строчку и остался без очков.
Расселл с 154 очками сократил отставание от Антонелли, на счету которого осталось 179 баллов. Третьим по-прежнему идет британец Льюис Хэмилтон из «Феррари» (147 очков).
Также в топ-10 входят: 4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»; 108), 5. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»; 97), 6. Оскар Пиастри (Австралия, «Макларен»; 82), 7. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»; 76), 8. Исак Хаджар (Франция, «Ред Булл»; 52), 9. Пьер Гасли (Франция, «Альпин»; 42), 10. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, «Рейсинг Буллз»; 39).
В Кубке конструкторов с 333 очками лидирует «Мерседес». На втором месте располагается «Феррари» (255), на третьем — «Макларен» (179). Далее идут «Ред Булл» (128), «Альпин» (60), «Рейсинг Буллз» (59), «Хаас» (21), «Уильямс» (11), «Ауди» (6), «Астон Мартин» (1) и «Кадиллак» (0).
Следующий этап «Формулы-1» — Гран-при Бельгии — пройдет с 17 по 19 июля.