Антонелли стал лучшим в третьей практике Гран-при Бельгии «Формулы-1»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике десятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии, который проходит на гоночной трассе «Спа-Франкоршам».
Антонелли проехал свой лучший круг за 1 минуту 45,990 секунды. Второе место занял действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена» (отставание — 0,139 секунды), третьим стал четырехкратный победитель «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,148).
В конце сессии британец Льюис Хэмилтон из «Феррари» потерял управление болидом на выходе из связки поворотов, вылетел в гравий и задел задней частью ограждение. Машина получила повреждения и не смогла доехать до боксов.
Позднее в субботу на Гран-при Бельгии пройдет квалификация к воскресной гонке.