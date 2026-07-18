Антонелли выиграл квалификацию на Гран-при Бельгии «Формулы-1»

Антонелли проехал свой лучший круг за 1 минуту 44,361 секунды. Второе место занял четырехкратный победитель «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — 0,317 секунды). Третьим стал действующий чемпион мира британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,440).
Гонка на Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье.
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