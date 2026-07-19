«Ред Булл» отказался продавать «Рейсинг Буллз» за 3 миллиарда долларов

«Ред Булл» приобрел команду «Минарди» в 2005 году и с сезона-2006 стал использовать ее в качестве второго коллектива в «Формуле-1». После покупки команда была переименована в «Торо Россо». В 2020 году команда получила название «Альфа Таури», в сезоне-2024 выступала под именем RB, а с 2025 года называется «Рейсинг Буллз». За коллектив ранее выступали действующие пилоты «Ред Булл» — четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен и француз Исак Хаджар. Кроме того, в составе обеих команд выступал россиянин Даниил Квят.